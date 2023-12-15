«Душа это почувствовала»: куда пропал Иракли из «Фабрики звезд»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 43 0

Певец Иракли признался, что не хочет жить в Испании из-за русофобии

«Душа это почувствовала»: куда пропал Иракли из «Фабрики звезд»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Певец покинул Россию больше четырех лет назад — где и как он живет сейчас?

Участник «Фабрики звезд» певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) теперь редко выходит на сцену и появляется в информационном пространстве. Изданию Газета.ру он рассказал, как теперь живет и когда поклонникам ожидать его новый альбом.

Так, новый проект уже давно готов и ждет своего часа. Более того, Иракли надеется когда-нибудь запустить в России свой проект — сейчас артист активно занимается бизнесом.

Последние несколько лет Пирцхалава живет в грузинском городе Батуми. Туда он переехал из солнечной Испании.

Артист признался, что страна ему очень нравилась: он переехал туда с детьми, чтобы они смогли учиться в международной академии. Но потом семье стало там некомфортно.

«В данный момент у нас нет желания туда возвращаться из-за русофобии и отсутствия прямых перелетов с Россией. Странно, что русофобия беспокоит грузина, но ментально для испанцев грузины, белорусы, казахи — это русские. В этом и заключался мой дискомфорт», — поделился Пирцхалава.

Его дом на окраине Батуми окружен природой, там всегда спокойно и тихо. И, как признавался сам певец, он стал часто ходить в храмы — приход к Богу был осознанным решением.

«Я ведь не за счет болтовни к этому пришел, просто душа это почувствовала: когда чудеса происходили, когда были жизненные испытания, когда висел на ниточке», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пирцхалава попал на «Фабрику».

-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

13:45
При живой девушке: Киркоров вручил блогерше подарок за миллионы рублей
13:30
Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16% годовых
13:29
Уйдут десятилетия: в Кремле оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз
13:13
«Душа это почувствовала»: куда пропал Иракли из «Фабрики звезд»
13:08
Суд продлил арест пасынку музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве родных
13:05
«Остался удовлетворен»: Песков о впечатлениях Путина от прямой линии

Сейчас читают

«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам