«Это нечестно»: Пашу оправдался за желание Ханны рожать в Дубае

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Пашу допустил, что Ханна может летом родить ребенка в России

«Это нечестно»: Пашу оправдался за желание Ханны рожать в Дубае

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка находится под шквалом критики после недавнего заявления.

Муж певицы Ханны продюсер Павел Курьянов (Пашу) считает, что его жену зря критикуют за желание рожать в Дубае. Он подчеркнул, что дело в климате, а не любви или нелюбви к своей стране.

Речь идет о заявлении Ханны о том, что она — патриотка России, поэтому больше не будет рожать в США. Вместо этого исполнительница решила сделать это в Дубае.

После этого на певицу обрушился шквал критики. Правда, по заверениям Курьянова, скандал был создан искусственно и за деньги.

«Люди недобросовестные взяли, вырезали кусок, за деньги расфорсили по Telegram-каналам это видео. Как тут можно относиться? Считаю, что это нечестно», — цитирует продюсера издание Газета.ру.

Кроме того, по мнению Пашу, слова Ханны вообще не так поняли. Супруга, говорит он, выбирает место исходя из наличия теплого климата.

«Если Ханна будет беременна, когда здесь будет лето, и мы сочтем, что нам комфортно, возможно, будем рожать здесь», — рассказал Курьянов.

В семье Ханны и Пашу двое детей: пятилетняя Адриана и девятимесячная Камилла. Старшую дочь знаменитость рожала в Майами, а младшую — в Дубае.

Ранее 5-tv.ru писал, на что Ханна готова пойти ради хайпа.

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