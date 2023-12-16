«Водочного короля» Сабадаша задержали после освобождения

А в Петербурге суд сегодня огласил приговор по делу экс-сенатора и владельца водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша, а также двух бывших топ-менеджеров банка «Таврический». «Водочного короля» обвиняли в 16-ти мошеннических эпизодах в особо крупном размере и двух эпизодах отмывания денег. Несмотря на полученные реальные сроки, все трое были освобождены от наказания. Но на свободе бывший бизнесмен провел недолго. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов наблюдал за процессом.

Зал суда — буквально забит под завязку, отряд адвокатов, гособвинитель и десятка два, сочувствующих подсудимым — близкие и родственники. Все ждут окончательного решения судьи.

Одно из самых громких дел о мошенничестве последних лет — на скамье подсудимых Александр Сабадаш — он же бывший сенатор от Ненецкого автономного округа, миллиардер и «водочный король» — владелец ликеро-водочного завода Ливиз.

«По словам гособвинителя дело водочного короля было сложным по многим причинам. Завод „Ливиз“ состоял из кучи фирм-однодневок — исчезали сразу после получения невозвратного кредита. А кредиты получали — в Банке Таврический, топ-менеджеры еще два фигуранта — Сомов и Гаркуша», — говорит корреспондент.

Следствие выяснило, что в преступный сговор троица вступила еще в 2012-м, никому не известная фирма «Милан» брала в банке кредиты, чтобы поставлять ликеро-водочному заводу Сабадаша стеклянные бутылки. Вот только сумма в 945 миллионов рублей по пути свернула куда-то не туда. Финальным получателем кредитных денег стала компания «Ренессанс Премьер», зарегистрированная в Чехии. Всего же в уголовном деле насчитывалось 16 эпизодов. Но сроки — вышли.

«По 15 преступлениям по 159 на момент вынесения проговора истек срок давности привлечения и виновными подсудимые признаны только по одному обвинению 159, по остальным — вынесено прекращение уголовки», — сказал зампрокурора Кировского района Санкт-Петербурга Сергей Шакуров.

После закрытия заседания — в зале оживление. Родственники стремятся к клетке, но пока рано. Подсудимым еще должны вручить копии приговора. Хотя сам Сабадаш уже строит планы на будущее — не свободе. В сопровождении полицейских, но уже без наручников, осужденные покидают зал. Свое они уже отсидели. Казалось бы.

«С адвокатом подсудимых удалось пообщаться только кулуарно, официальную позицию не стал заявлять, однако сказал, что сейчас его больше всего волнует, чтобы его подопечный добрался в безопасности до дома, видимо, подозревает, что может быть покушение или нападение», — говорит корреспондент.

Но не покушение, и не нападение. По нашим данным, сразу после решения об освобождения Сабадаша снова задержали. На этот раз сотрудники ФСБ.