Петербург исчез в тумане: городские улицы стали похожи на декорации к триллеру

Густой туман окутал улицы и здания Санкт-Петербурга

Петербург сегодня превратился в самый мистический город в стране. Густой туман окутал улицы, старинные набережные и современные высотки.

Некоторые дома практически исчезли в белой пелене, и привычные городские пейзажи стали напоминать декорации к триллеру.

А в Москве тем временем наступил период дождей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определить примерные сроки первых заморозков осенью можно по народным приметам, которые складывались на протяжении многих поколений.

Согласно старинным наблюдениям, погодные условия в конце августа могли указывать на характер начала осени. Например, холодное утро в день Успения 28 августа связывали с возможными заморозками в первые недели сентября, а дождливый Ореховый Спас 29 августа считался признаком скорого похолодания.

Особое внимание в народном календаре уделяли ветру. Считалось, что северное направление в конце августа предвещает ранние холода, восточное — заморозки ближе к концу сентября, а южный ветер связан с сохранением теплой погоды.

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