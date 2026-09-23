Петербург исчез в тумане: городские улицы стали похожи на декорации к триллеру

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Тем временем в Москве стартовал период дождей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Густой туман окутал улицы и здания Санкт-Петербурга

Петербург сегодня превратился в самый мистический город в стране. Густой туман окутал улицы, старинные набережные и современные высотки.

Некоторые дома практически исчезли в белой пелене, и привычные городские пейзажи стали напоминать декорации к триллеру.

А в Москве тем временем наступил период дождей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что определить примерные сроки первых заморозков осенью можно по народным приметам, которые складывались на протяжении многих поколений.

Согласно старинным наблюдениям, погодные условия в конце августа могли указывать на характер начала осени. Например, холодное утро в день Успения 28 августа связывали с возможными заморозками в первые недели сентября, а дождливый Ореховый Спас 29 августа считался признаком скорого похолодания.

Особое внимание в народном календаре уделяли ветру. Считалось, что северное направление в конце августа предвещает ранние холода, восточное — заморозки ближе к концу сентября, а южный ветер связан с сохранением теплой погоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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