Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Глава МИД РФ также проведет пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Йорк

Когда Лавров выступит на Генассамблее ООН

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября. Об этом 23 сентября сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

«Выступление Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН запланировано на 26 сентября», — заявил дипломат.

Логвинов также отметил, что в этот же день глава российской делегации проведет традиционную пресс-конференцию по итогам пребывания в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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