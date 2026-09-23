«Очень популярна в Турции»: Люся Чеботина и Бурак Йетер представили новый хит

Певица Люся Чеботина и турецкий диджей Бурак Йетер выпустили совместную песню

Российская певица Люся Чеботина и турецкий диджей Бурак Йетер представили в Москве свою новую совместную песню Miss You Much. Как рассказала исполнительница корреспонденту 5-tv.ru, для нее приезд коллеги — «знаковая история».

«Если все говорят обо мне как о „Солнце Монако“, то у Бурака самая громкая его работа — песня под названием Tuesday. И как раз-таки, когда она у него вышла, он находился в этот момент в России… И мне так приятно и знаково, как будто бы Бурак, мне кажется, возвращается в свое прошлое и наслаждается нашей замечательной столицей, нашей замечательной страной», — поделилась Чеботина.

По словам артистки, она знакома с Бураком Йетером около восьми лет, и это не первое сотрудничество. Еще за два года до выхода хита «Солнце Монако», сделавшего ее знаменитой, Чеботина и участвовала в записи трека диджея Fly Way. Спустя годы они встретились в студии снова.

Звезды уже обсуждают будущий видеоклип на песню Miss You Much. На вопрос журналистов, может ли эта композиция прозвучать в каком-нибудь турецком сериале, Йетер ответил положительно. Он подчеркнул, что в России очень любят турецкий кинематограф, а в Турции — обожают Люсю Чеботину.

«Почему бы нет? Потому что очень много людей в России смотрят турецкие сериалы. И, возможно, что мы сделаем одну серию для турецкого сериала. Потому что сейчас Люся очень популярна в Турции. Поэтому мы сделаем песню, и это будет сюрпризом», — сказал музыкант.

Певицу эта идея и порадовала, и удивила. Она отметила, что новая песня подойдет, скорее, для «динамичного русского сериала».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Люся Чеботина возобновила обучение в Российской музыкальной академии имени Гнесиных спустя десять лет. Артистка поступила на факультет эстрадно-джазового искусства.

В 19 лет она получила диплом училища по специальности «эстрадно-джазовый вокал, педагог». Тогда денег на дальнейшую учебу не было, поэтому Чеботина решила строить карьеру. Она обещала вернуться к образованию при первой возможности. Певица набрала баллы, достаточные для бюджета, но выбрала платное отделение, чтобы не занимать чужое место.

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