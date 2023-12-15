Кабинет министров утвердил концепцию сокращения потребления алкоголя россиянами. Документ разработан на период до 2030 года. С таким заявлением выступили в Минздраве России.

По новому законопроекту в планах уменьшить потребление людьми алкоголя с 8,9 литра этанола на каждого гражданина России на момент 2023 года до 7,8 литра к 2030-му.

«Правительство утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Снижение потребления алкоголя, а также заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с его потреблением, — главные цели концепции», — сообщили в пресс-службе.

В Министерстве отметили, что впервые такой проект разрабатывался в 2009 году, тогда цифры были больше — потребление этанола составляло 18 литров на человека за один год.

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