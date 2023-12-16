Неожиданный выбор: чем лучше всего закусывать водку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Профессор Умнов: необходимо закусывать водку рисом и яйцами

Неожиданный выбор: чем лучше всего закусывать водку

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Специалист дал несколько советов по минимизации вреда для здоровья.

Закусывать водку лучше всего яйцами или рисом. Таким заявлением с NEWS.ru поделился Александр Умнов — преподаватель медфака Государственного университета просвещения.

По словам специалиста, эти продукты обволакивают стенки желудка и минимизируют риск повреждений. Также Умнов добавил, что неплохими вариантами будут супы-пюре, борщ, квашеная капуста. Последняя содержит много пробиотиков, положительно влияющих на микрофлору кишечника.

Запивать водку лучше всего узваром или несладким компотом. Таким образом можно избежать обезвоживания.

«Нужно пить достаточное количество жидкости без газа, чтобы сгладить мочегонный эффект водки. Лучше всего закусывать рисом, яйцом, так как обволакиваются стенки желудка, что уменьшает риск повреждения», — заявил Умнов.

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