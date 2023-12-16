Массово сдаются в плен: Владимир Путин высказался о ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Путин: украинские военные начали массово сдаваться в плен

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Работа по обмену военнопленными проводится тщательно.

В последнее время увеличилось количество сдающихся в плен украинских боевиков. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время беседы с лидерами фракций Госдумы, которая прошла накануне вечером.

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — порадовал новостями президент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы.

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