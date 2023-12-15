Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Владимир Путин: любое вмешательство в выборы в РФ извне будет жестко пресекаться

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

Одна из главных целей правительства России — обеспечить суверенитет и независимость народа.

Любая попытка вмешаться в предстоящие президентские выборы в России будет жестоко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе недавней беседы с лидерами фракций Госдумы.

По словам главы государства, все должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами. Путин добавил, что защита свободы и суверенитета — одна из главных целей правительства.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее именно народ и только народ России единственный источник власти в нашей стране», — отметил Путин.

«Запустят петицию»: в Словакии оценили слова Путина о де Голле

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануэль Макрон выразил готовность к разговору с Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил во время недавней трансляции.

Тема:
Выборы президента России — 2024
14 дек
Песков отреагировал на слухи о месте расположения предвыборного штаба Путина
13 дек
ЦИК распределил более 33 миллиардов рублей на подготовку и проведение выборов
11 дек
ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы
11 дек
В ЦИК приняли решение о проведении выборов президента РФ в новых регионах
9 дек
В РФ утвердили дату собрания инициативной группы избирателей Путина
8 дек
«Были разные мысли»: Путин об участии в президентских выборах
8 дек
Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
8 дек
ЦИК объявил о трехдневных выборах президента России в 2024 году
8 дек
Памфилова назвала традицией для России многодневное голосование
7 дек
Народ сплотился: что показывают соцопросы о выборах президента России в 2024-м
-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.70
0.03 98.42
0.68
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

0:21
Роскосмос показал снимки мощного снежного циклона «Ваня»
0:00
От шика до провала: как российские звезды выглядели на «Песне года»
23:39
МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск
23:18
Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
22:57
Приближается буря: когда россияне почувствуют последствия вспышки на Солнце
22:37
Над Крымом уничтожено 26 украинских дронов

Сейчас читают

Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами
«Расчленить женщину, например»: Амиран Сардаров раскрыл свою сокровенную мечту
«Считаю, это — долг артиста»: какие российские звезды поддерживают бойцов СВО
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам