В Киеве прогремела серия взрывов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Кличко: в Подольском районе Киева произошли взрывы

В Киеве прогремела серия взрывов

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Объявлена воздушная тревога.

В украинской столице в ночь с 15 на 16 декабря прогремела серия взрывов. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua". Известно, что почти во всем городе слышны звуки взрывов. 

В Киеве объявлена воздушная тревога. Мэр Виталий Кличко сообщил, что украинское ПВО пытается остановить российские дроны, но, видимо, пока безуспешно. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики начали массово сдаваться в плен российской армии. 

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