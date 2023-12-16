Неожиданный результат: принц Гарри одержал частичную победу в суде

В Великобритании общественность пришла в ярость.

Лондонский суд признал принца Гарри потерпевшим в деле о взломе его мобильного телефона изданием Daily Mirror. В суде защите принца удалось доказать, что он стал жертвой некоторых противозаконных действий со стороны сотрудников СМИ, в том числе прослушки средств связи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторые издания, в том числе Sunday Mirror, Daily Mirror и Sunday People были проинформированы о нарушении прав принца Гарри, но тщательно скрывали свою вину во взломе. Сам принц Гарри в суде не появился, однако его правозащитник Дэвид Шерборн там был:

«Сегодня великий день для истины и ответственности», — попросил передать принц.

В течение многих лет подход королевской семьи к средствам массовой информации и судам основывался на мантре «никогда не жалуйся, никогда не объясняй». Отношения с прессой должны были строиться осторожно, сделки заключались незаметно и, что наиболее важно, членов королевской семьи не допускали в суд.

Последний раз члены королевской семьи предстали перед судом за последние десятилетия в 2002 году, когда принцесса Анна признала себя виновной в преступлении, предусмотренном законом об опасных собаках. Тогда трехлетний английский бультерьер по кличке Дотти укусила двух детей, когда они гуляли в Виндзорском большом парке 1 апреля 2002 года. Принцесса была оштрафована на 500 фунтов стерлингов за нападение и обязана выплатить 250 фунтов стерлингов компенсации и 148 фунтов стерлингов судебных издержек в магистратском суде в Слау.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как принц Уильям и Карл III борются за корону и почему наследник хочет поскорее занять трон. У них кардинально разнятся взгляды и виды на будущее.