Собираемся в ресторанчике: Авербух о 50-летии и годовщине брака с Арзамасовой

Как продюсер готовится к новому этапу своей жизни?

Российский фигурист Илья Авербух в декабре этого года празднует 50-й день рождения. О главных событиях в своей жизни и будущих планах мужчина рассказал в интервью aif.ru.

Авербух признался, что не планирует устраивать грандиозное празднование. Вместо этого он хочет скромно отметить юбилей с близкими людьми.

«Соберемся в каком-нибудь укромном ресторанчике. Хочу этот день отдать семье и немного отдохнуть. Потому что отдыхаю я именно рядом с родными», — отметил юбиляр.

Кроме того, в конце декабря он будет отмечать три года семейной жизни с актрисой Лизой Арзамасовой. Авербух отметил, что его избранница всегда очень творчески подходит к выбору подарка. Например, однажды она подарила музыкальную шкатулку по мотивам спектакля «Анна Каренина».

А вот сам Авербух неоднозначно относится к подаркам. Мужчина всегда мучается, смог ли он угадать с презентом. По словам продюсера, он предпочитает делегировать эту обязанность другому человеку. А когда ему дарят подарки, то он всегда чувствует себя довольно неловко.

Фигурист также заявил, что есть надежда на возвращение «Ледникового периода». Он добавил, что необходимо найти «новые грани шоу».

«Очень многое в проекте идет именно от музыки, а она тоже меняется. Надо отталкиваться и от людей, с которыми мы работаем. Ведь очень интересно открывать и раскрывать каждого нового героя „Ледникового“», — поделился Авербух.

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