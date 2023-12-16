Стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 82 0

NYT: актер Мэттью Перри умер из-за передозировки наркотика кетамина

Стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

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Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса завершила расследование. Американского актера нашли мертвым в собственном доме в конце октября.

Стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Оказалось, что знаменитость умер в результате приема наркотического вещества — кетамина. Судебно-медицинская экспертиза Лос-Анджелеса завершила расследование. Вскрытие показало, что актер умер именно из-за наркотика. Об этом сообщает иностранное издание The New York Times.

Этот препарат можно также употреблять в лечебных целях, в маленьких дозах его используют в качестве успокоительного средства, но лишь по назначению врача. Однако в 1990-х это вещество появилось в клубах и на рынке наркотических средств.

Церемония похорон прошла в пятницу, 3 ноября, в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. Это место находится неподалеку от студии Warner Bros. На похоронах в том числе присутствовали коллеги Перри по сериалу «Друзья» Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

28 октября звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом, при этом ни наркотиков, ни спиртного возле его тела не обнаружили. Также известно, что Перри тяжело болел панкреатитом.

Неожиданная кончина Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», несомненно, потрясла фанатов. Что сейчас с остальными звездами легендарного ситкома ранее рассказывал 5-tv.ru.

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