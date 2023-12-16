Зимний вечер в приятной компании: пять аудиокниг для создания уюта и настроения

Какие произведения помогут отвлечься от суеты?

В современном ритме жизни не всегда получается сесть отвлечься от суеты и уделить время интересной книге. Сделать вечер уютным помогут аудиокниги. Пять произведений, которые помогут расслабиться, подобрало издание dni.ru.

Дина Рубина, «Не вычеркивай меня из списка…»

Произведение «Не вычеркивай меня из списка…» зачитывает сама автор Дина Рубина. Как одна из одна из самых известных и ярких представительниц современной отечественной прозы, Рубина представляет свой трогательный сборник рассказов о самом важном — о семье.

Оскар Уайльд, «Портрет Дориана Грея»

Книга «Портрет Дориана Грея» — единственное крупное произведение Оскара Уайльда, которое в 1890 году роман и наделал много шума. Аудиоверсия озвучена актером театра и кино, кинорежиссером Юрием Колокольниковым.

Анна Берсенева, «Слабости сильной женщины»

Книги Анны Берсеневой послужили основой для многих популярных сериалов, включая «Ермоловы», «Гадание при свечах» и «Капитанские дети». Главная героиня — жизнерадостная и энергичная Лера Вологдина. Читает Марина Лисовец.

Коллектив авторов, «До встречи в книжном»

«До встречи в книжном» — сборник трогательных и жизнерадостных рассказов восьми современных авторов, которые вместо скучных нравоучений отвечают на сложные вопросы простым языком.

Мэри Эллен Тейлор, «Сад нашей памяти»

Произведение «Сад нашей памяти» окунет слушателя в тайны прошлого. Герои американской писательницы Мэри Эллен Тейлор мечтают найти свое место в мире, расследуя историю семьи, дома, любви и своего происхождения.

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