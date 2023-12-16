Певец Феликс Царикати рассказал, как украл будущую жену

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Артист обманом познакомил девушку с родителями.

Певец Феликс Царикати рассказал, как украл будущую жену

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

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Советский и российский певец осетинского происхождения Феликс Царикати познакомился с будущей супругой Залиной, когда ей был 21 год, а ему 45 лет. Разница в возрасте артиста не смутила и он решил завоевать сердце красавицы.

«Мы начали созваниваться, раза три встретились», — рассказал артист в шоу на федеральном канале.

Музыкант поделился воспоминаниями о том, что в какой-то момент отношений сложилась нестандартная ситуация: Царикати нужно было уехать на гастроли, но ему не с кем было оставить свою дочь. Он попросил Залину и она — на удивление — легко согласилась. Сердце певца растаяло, когда дочка за три дня подружилась с его избранницей. Тогда-то у певца и созрел коварный план.

Однажды он приехал к Залине на работу. Когда девушка села к нему в автомобиль, он заблокировал двери и сказал, что они едут на день рождения его мамы.

«Мы пришли, я говорю: „Мама, вот тебе подарок на день рождения“. Я ей сказал, что с этого дня ты будешь жить в этом доме. Она была счастлива», — вспоминает Феликс Царикати.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова опубликовала архивные кадры со свадьбы.

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