Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский

|
Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

Мужчина посвятил альпинизму всю жизнь.

Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский

Фото: Родионов Юрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На 87-м году жизни скончался Эдуард Мысловский — заслуженный тренер СССР по альпинизму и заслуженный мастер спорта. Трагической новостью поделились представители пресс-службы Федерации альпинизма России.

Мужчина прославился в 1982 году, когда принял участие в первой советской гималайской экспедиции. Исследователи покорили Эверест. Причем до этого Мысловский совершил 11 восхождений на семитысячники СССР и успел поработать альпинистом-высотником.

Похороны пройдут 18 декабря в большом зале Николо-Архангельского крематория в Московской области. Причина смерти не раскрывается.

Было несколько операций: стала известна причина смерти артиста Мартиросяна

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе скончался популярный американский актер Джек Аксельрод, прославившийся благодаря сериалам «Офис» и «Декстер». Всего за свою творческую карьеру артист снялся в более 80 проектах. При этом сниматься он закончил еще в 2020 году, уйдя на пенсию.

-4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Баловни судьбы и неудачники: кому из знаков китайского гороскопа повезет...

Последние новости

2:16
Посмотрите за спину Шурика! В «Операции „Ы“» нашли новый киноляп
1:53
Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина
1:35
Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский
1:19
«Белая смерть»: почему нельзя есть много соли
0:43
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций
0:31
Отъезд из России и кольцо на пальце: как сейчас живет актриса Ирина Пегова

Сейчас читают

«Белая смерть»: почему нельзя есть много соли
«Я дико упирался»: какие новогодние традиции есть в семье Топалова и Тодоренко
«Перестала продаваться сказка»: зачем Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам