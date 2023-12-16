Было несколько операций: стала известна причина смерти артиста Мартиросяна

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 73 0

Армянский певец Ара Мартиросян умер от остановки сердца

Было несколько операций: стала известна причина смерти артиста Мартиросяна

Фото: Instagram* / aramartirosyan

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Исполнитель умер в медицинской клинике, врачи не смогли ему помочь.

В Армении скончался известный певец Ара Мартиросян. По данным издания StarHit.ru, незадолго до смерти артист перенес несколько операций.

Оказывается, у 46-летнего Ары Мартиросяна были серьезные проблемы со здоровьем. Ему даже провели несколько операций, а причиной смерти, как утверждает источник СМИ, стала остановка сердца. Стоит отметить, что смерть наступила, когда артист находился в медицинском центре «Наири» в Ереване.

Поклонники певца до сих пор не могут поверить, что их кумира больше нет и выражают соболезнования родным и близким артиста.

«Боже, какая страшная новость! Светлая память артисту!» — сокрушается публика в социальных сетях исполнителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер главный дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев. Народный артист России скончался на 84-м году жизни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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