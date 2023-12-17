На Украине признали, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Полковник СБУ Костенко: ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами

На Украине признали, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Страх киевского режима перед этим оружием лишь доказывает его эффективность.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет средств для того, чтобы противостоять российским планирующим бомбам. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко в недавнем интервью украинскому телеканалу «Прямой».

По его словам, российские силы применяют снаряды массой от пятисот килограмм до трех тонн. И подобного вооружения в запасе нашей армии еще много. Кроме того, выстроенная внутри страны логистика позволяет массово производить подобные боеприпасы без каких-либо проблем, указал Костенко.

«Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — считает он.

Взломали оборону: ВСУ не могут разгадать секрет российских бомб

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ попытались продать бандитам пулеметы и гранатометы. За торговлю оружием им грозит до семи лет тюрьмы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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