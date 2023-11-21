Со своим арсеналом хотели распрощаться и контрактники ВСУ. Они попытались продать больше полусотни автоматов, пулеметов и противотанковых гранатометов представителям днепропетровского криминалитета.

Якобы все это оружие они добыли в боях под Артемовском. Но боевиков поймала СБУ — за торговлю трофеями им грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало данные по кражам оружия в стране. Не исключено, что подчиняющееся напрямую американцам ведомство сделало это нарочно — для дестабилизации обстановки и падения рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского.

Согласно данным ГБР, по состоянию на октябрь 2023 года на Украине числятся в розыске более 570 тысяч единиц оружия, в том числе 20 тысяч пистолетов, 42 тысячи автоматов, около 6,5 тысячи пулеметов.