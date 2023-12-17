Что подарить мужчине на Новый год: ТОП-5 лучших идей

Новый год — самое время порадовать своего парня. Но для многих девушек выбор подарка — нелегкая задача. KP.RU перечислил лучшие идеи презентов.

Любителям экстрима

Если вашего мужчину вдохновляют новые впечатления и экстрим, можно преподнести курсы экстремального вождения. Такой подарок наделит любого водителя бесценным опытом. После обучения ваш возлюбленный будет способен спокойно и грамотно действовать в любой форс-мажорной ситуации, возникающей на дороге.

Подарок для увлеченных

Хобби — важная часть жизни любого человека. Балансборд — идеальный выбор для спортивных парней, которые вряд ли будет лежать без дела. Особенно он понравится любителям различных бордов — к примеру, молодым людям, которые на ты со сноубордом, скейтбордом, серфом.

Такой аппарат поможет вашему любимому держаться уверенно на любой доске. Также данный тренажер поможет в короткие сроки привести мышцы в тонус или поддержать форму в межсезонье.

Полезные подарки на каждый день

Хорошим вариантом может стать мужская сумка (или рюкзак), кошелек либо ремень. Эти вещи очень практичны и полезны. Кроме того, можно, пользуясь случаем, обновить гардероб своему молодому человеку.

Если есть боязнь ошибиться в выборе одежды, аксессуаров, то можно купить подарочный сертификат вам.

Подарки, которые ждут

Можно порадовать свою половинку билетом на концерт любимого исполнителя или группы, на спектакль либо на спортивное соревнование.

Если вы познакомились недавно, и рано дарить материальные подарки, но хочется удивить партнера, то подарите сертификат на впечатления, в который входит сразу несколько видов развлечений. И желательно, чтобы можно было принять участие в них вдвоем.

Подарок для отдыха

Можно выбрать подарок, исходя из увлечений молодого человека. Например, рыбаки будут рады получить набедренную сумку с держателем для удилища и удобным столиком для смены приманок.

Сторонники активного отдыха по достоинству оценят такой сюприз, как экшн-камера. Это миниатюрное устройство для фото- и видеосъемки в максимально экстремальных условиях.

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