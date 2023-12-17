Эти «шары» могут вас убить: чем опасны таинственные тела в морях и океанах

Киты одни из самых больших существ на планете. И их смерть может быть опасна для людей. Что же происходит с этими животными после кончины?

Только не подплывайте

Летом 2022 года группа рыбаков увидела разбухшее тело мертвого кита. Разлагающуюся тушу морского животного обнаружили недалеко от берегов Западной Австралии. Марк Уоткинс и его отец впервые за много лет увидели столь странный предмет, дрейфующий по морю.

При приближении к нему они почувствовали запах гниения. Это был огромный плавучий шар из разлагающейся плоти. Мужчины поняли, что гигантское существо было мертвым китом. Его желудок наполнили газы, поэтому произошло вздутие. Вокруг кита плавали акулы, которые и успели прокусить натянутую кожу, постепенно остатки рыбины стали «сдуваться», распространяя отравляющие вещества.

Случается и так, что китов выбрасывает на берег. Это также может плохо закончиться для людей, которые, как правило, приходят посмотреть на тушу огромного животного.

Когда тело кита лежит на солнце, в нем накапливаются газы. А на суши нет рыб, которые могут прокусить тело кита и предотвратить неприятные последствия. Если ничего не сделать, то такая туша попросту взорвется.

Подобная история произошла в 2004 году в Тайване. 50-тонного кита выкинуло на берег, и местные исследователи решили доставить его в научный центр. Во время транспортировки зеваки вышли посмотреть на тушу огромного морского млекопитающего. В этот момент она взорвалась и заполнила кусками всю улицу в округе. Люди рисковали погибнуть от ядовитых паров, пишет Post News.

К счастью, подобные «взрывы» происходят нечасто. Чаще всего тело кита выбрасывает на сушу уже с какими-то порезами, через которые медленно выходят газы, не дав отравить одним разом окружающую среду.

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