«Мам, дай»: маленькая панда из Московского зоопарка захотела попробовать выпечку

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 115 0

Московский зоопарк показал маленькую панду, просящую выпечку у своей мамы Диндин

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Малышка всеми силами пыталась показать маме, что хочет кусочек, но Диндин ясно дала понять — это угощение для взрослых панд.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает радовать подписчиков новыми видео с маленькой пандой, которая появилась на свет в летом 2023 года. Сегодня, 17 декабря, она поделилась кадрами малышки и ее мамы — Диндин.

Мама-панда на записи уплетает хлебобулочное изделие, которое показалось уж очень аппетитным малышке. Она всячески пытается привлечь внимание мамы, чтобы та угостила ее кусочком.

«Маам, дай попробовать ну», — подписала Акулова публикацию в своем Telegram-канале.

Но Диндин так и осталась непоколебимой. И правда — зачем портить ребенку аппетит перед обедом.

В московском зоопарке с радостью делятся новостями о маленькой панде. Например, 10 декабря Светлана показала прогресс малышки — панда начала вставать на четыре лапы. В тот день она также напомнила, что имя для панды все еще не выбрано.

Маленькая панда родилась в Москве в августе. Как отмечал столичный мэр Сергей Собянин, событие стало уникальным.

Родители малышки — Жуи и Диндин — живут в Московском зоопарке с 2019 года. В Россию они прибыли из Китая. Их переезд был приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. Самку и самца познакомили уже в Москве весной 2023-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что самому старому существу на Земле исполнился 191 год.

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