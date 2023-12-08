«Лети, моя птичка»: дочь Самойловой и Джигана выпустила первую песню
Дочь Оксаны Самойловой выпустила первую песню
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Наследница звезды своим творчеством разделила комментаторов на два лагеря.
Дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариэль, видимо, решила пойти по стопам отца и стать артисткой. Девочка выпустила свой первый трек под названием «К мечте».
«Лети, моя птичка! С премьерой тебя и с первым треком», — написала Самойлова в личном блоге.
Она отметила, что ее дочь — все еще ребенок, и что это первая ее песня. Поэтому модель попросила подписчиков воздержаться от критики, но это не особо помогло.
Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то стал выбирать выражений не стал, а другие встали на защиту юного дарования.
«Неудачный трек для маленькой девочки»;
«Из разряда: „если нет таланта, то и деньги не помогут“»;
«Только самое настоящее дно может говорить и писать гадости про ребенка», — написали подписчики Самойловой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Оксану Самойлову заподозрили в плагиате.
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