«Лети, моя птичка»: дочь Самойловой и Джигана выпустила первую песню

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Дочь Оксаны Самойловой выпустила первую песню

«Лети, моя птичка»: дочь Самойловой и Джигана выпустила первую песню

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Наследница звезды своим творчеством разделила комментаторов на два лагеря.

Дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариэль, видимо, решила пойти по стопам отца и стать артисткой. Девочка выпустила свой первый трек под названием «К мечте».

«Лети, моя птичка! С премьерой тебя и с первым треком», — написала Самойлова в личном блоге.

Она отметила, что ее дочь — все еще ребенок, и что это первая ее песня. Поэтому модель попросила подписчиков воздержаться от критики, но это не особо помогло.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то стал выбирать выражений не стал, а другие встали на защиту юного дарования.

«Неудачный трек для маленькой девочки»;

«Из разряда: „если нет таланта, то и деньги не помогут“»;

«Только самое настоящее дно может говорить и писать гадости про ребенка», — написали подписчики Самойловой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксану Самойлову заподозрили в плагиате.

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