Прослушивают? Залужный сообщил о необычной находке в одном из кабинетов

Неужели кто-то подложил военачальнику «жучок»? Следствие разберется.

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов было найдено прослушивающее устройство. Помещение не является его по постоянным рабочим местом, однако он планировал использовать его в понедельник, 18 декабря.

Устройство в кабинете Залужного было найдено агентами СБУ вчера, 17 декабря. Однако позже оказалось, что прослушивать могли не только военачальника, но и его сотрудников — у них были обнаружены такие же приспособления. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку. — Прим. ред.)», — поделился Залужный в беседе с РБК-Украина.

Главком украинскими вооруженными силами отметил, что имеет несколько рабочих кабинетов. По его словам, в помещении, о котором идет речь, он уже давно не был, однако его решили проверить, что прошло не безуспешно.

Местные СМИ пишут, что прослушка была найдена также и в кабинете личного помощника главкома ВСУ Константина Бушуева. Ресурсы указывают на «украинский след» в этой истории на фоне конфликта Залужного и президента страны Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС выбрал возможных преемников Зеленского. Его место могут занять Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов или глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Действующего главу Незалежной необходимо заменить, считают в Брюсселе.