Дело о хулиганстве завели из-за порчи дверей в квартиры военкоров в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено несколько уголовных дел из-за порчи дверей в квартиры родственников российских военкоров монтажной пеной. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Военный корреспондент Роман Сапоньков в своем Telegram-канале писал, что по адресу его прописки неизвестные испортили дверь. Также военкор Дмитрий Стешин у себя на канале сообщал, что по старому месту его прописки кто-то «запенил дверь».

По данным полиции, в указанных квартирах сейчас проживают родственники журналистов. Отмечается, что в одном случае уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а во втором — о хулиганстве.

Ситуация находится на контроле начальника ленинградского главка МВД РФ Романа Плугина. Следствие опрашивает свидетелей, а также изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина появилась пентаграмма со свиной головой. Помимо рисунка, на полу были расставлены свечи. Сам Трушин в этот момент находился в рабочей командировке в Израиле. Были возбуждены уголовные дела по сразу по нескольким статьям.

Ранее 5-tv.ru писал, что авторам пентаграммы на двери военкора «Известий» продлили арест.