«Я сказала — можно!»: фигуристка Александра Трусова выпустит свой второй клип

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 44 0

Фигуристка Александра Трусова выпускает второй клип в музыкальной карьере

«Я сказала — можно!»: фигуристка Александра Трусова выпустит свой второй клип

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Видеоклип на песню прославленной российской спортсменки «Я не кукла» станет доступен 19 декабря.

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, прославленная российская фигуристка Александра Трусова выпустит клип на свою новую песню «Я не кукла». Об этом 5-tv.ru рассказал продюсер, автор песен и композитор Вадим Антонов.

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru/

По словам Вадима Антонова, Александра Трусова сама попросила его написать песню. Причем, сразу же речь шла не о сольном исполнении. В новом клипе поет трио: фигуристка и ее подруги.

«Я доволен этой работой. Девочки с большим удовольствием работали над треком на репетициях и на записи в студии. Я сам занимался с ними вокалом и поиском манеры исполнения», — признается продюсер.

Клип «Я не кукла» станет уже вторым в музыкальной биографии спортсменки. В июне 2023-го фигуриста дебютировала как певица с синглом «Два крыла»

«Я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши, если права и уверена — значит можно. Мы это отразили в „Два крыла“ — „Кто сказал, что нельзя, я сказала можно!“ Даже вышел Сашин мерч с этой фразой! Поклонники Саши с первого дня выхода песни ее цитировали и продолжают цитировать», — говорит Антонов.

Релиз клипа «Я не кукла» будет доступен на платформе Youtube с 19 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, на что Александра Трусова потратила заработанные деньги.

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