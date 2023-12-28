«Было готово в голове»: на экраны вышла комедия «Манюня: Новогодние приключения»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 25 0

На экраны вышла семейная комедия «Манюня: Новогодние приключения»

Фото, видео: Сергей Бобылев/ТАСС; Кадры из фильма "Манюня. Новогодние приключение"; 5-tv.ru

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История повествует о крепкой дружбе двух девочек, живущих в советские времена.

Череда новогодних премьер продолжается. На экраны вышла семейная комедия «Манюня: Новогодние приключения» режиссера Армана Марутяна, закрытый показ которой прошел в киноконцертном зале «Октябрь» на Новом Арбате. Премьеру посетили: заслуженная артистка России Ольга Кабо с 11-летним сыном Виктором, экс-участник группы «На-на» Владимир Левкин с женой Мариной Ичетовкиной и их общей дочерью Никой и другие.

Картина является продолжением нашумевшего и многими любимого сериала «Манюня». В основе сюжета полнометражного фильма лежит история писательницы Наринэ Абгарян, не вошедшая в бестселлеры. Восьмилетнюю Манюню (Екатерина Темнова) и ее лучшую подругу Наринэ (Карина Каграманян) застала аномально теплая зима. В погоне за снегом, Дедом Морозом и сказочным настроением девочки вместе с родными отправились в горы, где можно найти сугробы и минусовую температуру. Однако подруг и там ожидало разочарование: слякоть, испорченная мебель и даже нежданные гости. Получится ли девочкам вернуть новогоднее настроение и весело встретить праздник?

«Я тоже иногда как маленькая Наринэ сижу и мечтаю. У меня какая-то картина в голове представляется. Поскольку я в этапе сценария участвовал, я очень многие вещи понимал заранее тоже, и мы с режиссером это обсуждали. То есть практически, когда я садился за монтаж, все уже было готово в голове. То есть нужно было просто это собрать», — эксклюзивно приоткрыл завесу кинопроизводства креативный продюсер и режиссер монтажа Денис Гуляр в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что мультфильм «Мальчик и птица» легендарного Миядзаки вышел в российский прокат.

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