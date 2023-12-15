СК предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие преступления

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Сегодня правоохранители уже действуют так в рамках нового закона, однако они отмечают, что меру надо расширить.

СК предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие преступления

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Следственный комитет России (СК) выступил с предложением лишать приобретенного гражданства за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи предлагают забирать паспорта РФ у тех, кто готовился к совершению тяжкого преступления, покушался или совершил его. В настоящее же время, напомнили в ведомстве, лишить гражданства можно только за отдельные виды преступлений.

Например, лишить гражданства сегодня могут за изнасилование, но на убийства мера не распространяется.

«В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве полицией впервые было принято решение о прекращение гражданства РФ за преступление. Двое приезжих были лишены недавно полученного российского гражданства за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Паспорта были у них изъяты в соответствии с новым законом о гражданстве. Он вступил в силу 26 октября и позволяет лишать гражданства совершивших преступление.

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