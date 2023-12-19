Южнокорейская Hyundai Motor продаст свой завод в Петербурге

Кто станет покупателем?

Автомобилестроительная компания Hyundai Motor из Южной Кореи приняла решение продать свой завод в Санкт-Петербурге, на котором было приостановлено прозводство после начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщает Yonhap.

Указывается, что руководители одобрили предложение о продаже своей доли в заводе. Купит ее российский «Арт-Финанс». По информации агентства Reuters, завод может быть продан за семь тысяч рублей.

Осенью появилась информация, что Kia и Hyundai якобы готовятся к уходу с рынка России до Нового года, а также распродают остатки товаров и меняют ассортимент на китайские марки. Однако представители компаний не стали комментировать эти сообщения. Стоит отметить, что до этого дилеры заявили о продолжении работы в прежнем режиме.

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