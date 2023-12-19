Дания вслед за Финляндией подписала с США соглашение о военном сотрудничестве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

В МИД России уже отреагировали на решение финских властей.

Дания вслед за Финляндией подписала с США соглашение о военном сотрудничестве

Фото: www.globallookpress.com / Foto: Frank Sorge via www.imago-

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Дания подписала с США соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. Об этом сообщила датская премьер-министр Метте-Фредериксен на пресс-конференции.

«США и НАТО являются гарантами безопасности Дании, так было со времен Второй мировой войны, так будет и в будущем», — приводит слова премьера телеканал ТV2.

По ее словам, данный документ говорит о новом прорыве и означает, что солдаты США смогут находиться на территории Дании.

Аналогичное соглашение со Штатами подписала Финляндия. В МИД России отметили, что не оставят без ответа действия, которые говорят о наращивании военного потенциала НАТО на границе и угрозе безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол Финляндии был вызван в МИД России из-за подписания страной соглашения об оборонном сотрудничестве с США.

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