Путин заявил о возросшей роли ядерной триады в нынешних условиях

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Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Путин: уровень современных образцов вооружения в ядерной триаде составляет 95%

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тем временем России продолжает модернизацию образцов вооружения.

В нынешних условиях роль ядерной триады сильно выросла, а уровень современных образцов вооружений в ее составе сейчас составляет 95%. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых военно-политических рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире», — сказал он.

По словам Путина, в 2023 году уровень современного вооружения техники в стратегических ядерных силах доведен до 95%, а морской компонент — почти до 100%. И это благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе предприятий.

Кроме того, до конца текущего года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард». Также РФ приняла четыре подводные лодки. В частности, речь идет о многоцелевом атомном «Красноярске», а также «Императоре Александр III». Еще модернизируется и авиационная составляющая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад не сможет остановить российский комплекс «Авангард».

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