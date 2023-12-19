В России закроют сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» назвал причину.

В России закроют сообщество поддержки русскоязычной «Википедии»

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России будет ликвидирована организация «Викимедиа.ру», поддерживающая русскоязычную версию «Википедии». Об этом в беседе с ТАСС сообщил исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский.

Он рассказал агентству, что решение закрыть организацию, которая осуществляла свою деятельность 15 лет, было принято накануне. Все необходимые бумаги уже готовятся.

Причиной такого решения Козловский назвал то, что он в грядущую пятницу, вероятно, будет объявлен иностранным агентом. Об этом его предупредили в МГУ. К слову, в университете, которому он служил порядка 25 лет, он со вчерашнего дня тоже не работает.

Козловский отметил, что «Викимедиа.ру» никогда не управляла «Википедией», а лишь занималась поддержкой ее проектов в РФ, в том числе проводила различные обучающие курсы, лекции, мастер-классы и конференции.

Собеседник агентства также напомнил, что про блокировку «Википедии» в России говорят уже больше десяти лет, однако ресурс продолжает функционировать. Он выразил надежду на то, что доступ к площадке никогда не будет ограничен.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд назначил «Википедии» штраф в три миллиона рублей за неудаление фейков об СВО.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

17:12
«Пока держат оборону»: генерал ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя
17:08
«Знаю настрой»: Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО
17:07
Почти 40 рейсов было задержано в аэропортах Москвы из-за введенных ограничений
17:00
«Не пустые слова»: главком ВМФ России заявил о боевой готовности флотов
16:53
Что подарить на тысячу рублей: идеи для новогодних подарков под разный бюджет
16:52
Обыски прошли в издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина*

Сейчас читают

Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам