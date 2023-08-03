Суд назначил «Википедии» штраф в 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО

За административные правонарушения фонду назначено уже 13 штрафов.
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Мировой судья назначил фонду Wikimedia штраф размером в три миллиона рублей за неудаление фейков о СВО. Ресурс ранее опубликовал недостоверные статьи о якобы возможности применения российской стороной ядерного оружия и принудительном вывозе детей с территории Украины.
В рамках заседания судебного участка Таганского района Москвы фонд был признан виновным в нарушении административного законодательства. Ему была избрана мера пресечения, предусмотренная второй частью 13.41 статьи КоАП РФ.
В рамках заседания было отмечено, что ограничить доступ к фейковой информации требовал Роскомнадзор, однако организация продолжила бездействовать. Ведомством был составлен протокол по соответствующей статье.
Суд уже 13 раз назначал Wikimedia штрафы за нарушение российского законодательства. В общей сложности фонд должен заплатить в пользу государства более 24 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что мировой суд РФ впервые оштрафовал Applе за неудаление запрещенного контента.
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