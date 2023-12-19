«Больше не имеете права»: Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии
Актрису Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру в Хельсинках
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Почему у артистки отобрали жилье за рубежом?
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Финляндии и вынуждена освободить ее до 28 февраля 2024 года. Об этом изданию NEWS.ru рассказала дочь 85-летней артистки Ольга.
Народной артистке РСФСР поступило уведомление, согласно которому владеющая недвижимостью компания обанкротилась в декабре 2023-го. По этой причине российская актриса не сможет больше проживать в зарубежной квартире и сдавать в аренду свои апартаменты.
«В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу, и вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», — уведомили артистку.
Теперь знаменитости нужно уведомить нового управляющего имуществом, что она хочет забрать свои вещи из квартиры. Если она этого не сделает, помещение освободят в принудительном порядке, а все вещи кинозвезды утилизируют.
Кроме того, Федосеевой-Шукшиной предстоит оплатить задолженность по коммунальным платежам по пришедшему ей из Хельсинки счету.
Ранее 5-tv.ru писал, что Федосееву-Шукшину выселили из квартиры родные дочери.
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