Глава создавшей «Оземпик» компании стал человеком года по версии Financial Times

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Газета отметила роль Ларса Йоргенсена в реализации новой «модели упорных, настойчивых, но преобразующих инноваций».

Глава создавшей «Оземпик» компании стал человеком года по версии Financial Times

Фото: www.globallookpress.com / Eric Lalmand

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Глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk, разработавшей печально известное лекарство от диабета «Оземпик», Ларс Йоргенсен стал человеком 2023 года по версии журнала Financial Times.

Была отмечена роль Йоргенсена в реализации новой «модели упорных, настойчивых, но преобразующих инноваций». Внимание журналистов привлекло создание под его руководством таких средств как «Вегови» и «Оземпик». Их разработка велась несколько десятилетий.

Издание приводит прогноз британского банка Barclays, который ожидает, что доходы с продажи «Вегови» в 2023 году могут достичь 4,2 миллиарда долларов, а в 2024-м — 7,3 миллиарда долларов.

Предполагается также, что под руководством Йоргенсена до конца текущего года удастся реализовать «Оземпик» на сумму 13,3 миллиарда долларов, а в следующем году — 16,5 миллиарда долларов.

«Оземпик» получил дурную славу из-за сообщений о его приеме не по назначению. Средство для диабетиков принимали желающие похудеть, однако не всегда это заканчивалось хорошо.

Минувшим летом против Novo Nordisk было подано несколько исков. Принимающие его жаловались на фармкомпанию из-за того, что она не предупредила о возможных побочных эффектах — развитии серьезных проблем с желудком.

Ранее 5-tv.ru писал, что мечтавшая похудеть австралийка скончалась от средства для диабетиков.

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