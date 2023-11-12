Лекарство от здоровья: мечтавшая похудеть австралийка скончалась от средства для диабетиков

«Чудо-препарат» вызвал настоящий ажиотаж на рынке, но спустя некоторое время среди покупателей появились первые жертвы.

Почти каждый человек, мечтающий похудеть, хочет сделать это быстрее и проще, избегая изнурительных тренировок и ограничений в питании. Именно с такой целью Триш Вебстер, жительница Австралии, начала принимать лекарственный препарат «Оземпик». Историю борьбы с лишним весом, которая привела к трагедии, рассказывает издание 60 Minutes Australia.

После посещения салона перед свадьбой дочери Вебстер решила похудеть как можно скорее. Выбор ее пал на «волшебное» лекарство, которое в последнее время пользуется огромной популярностью у всех желающих избавиться от лишних килограммов. «Оземпик» — раствор для подкожного введения, производителем которого является датская фармацевтическая компания «Ново Нордиск».

Изначально «Оземпик» — это лекарственное средство, назначаемое для лечения сахарного диабета. Спустя некоторое время группа ученых заявила о том, что семаглутид, главное действующее вещество раствора, может быть эффективен при ожирении. После введения препарата на рынок в 2018 году «Оземпик» быстро набрал свою популярность — благодаря ему «Ново Нордиск» в сентябре этого года стал одной из самых дорогих фармкомпаний Европы. Действующее вещество — семаглутид — активно снижает аппетит и заметно меняет пищевые предпочтения, уменьшает уровень глюкозы в крови и стимулирует секрецию инсулина.

Триш Вебстер принимала препарат два месяца, после чего перешла на похожий «Саксенд», также предполагающий избавление от лишнего веса. Изготовителем средства является та же компания. Спустя меньше полугода женщина сбросила 16 килограммов — ее фигура преобразилась до неузнаваемости. Но были и побочные эффеты. По словам мужа погибшей, на протяжении всего употребления данных лекарственных средств Вебстер постоянно испытывала тошноту и страдала от диареи. Триш потеряла сознание прямо у себя дома, после чего пошла пена изо рта — женщина скончалась на месте. Причину смерти врачи указали как «острое желудочно-кишечное заболевание».

Триш Вебстер — не первая жертва чудодейственных средств для похудения. Как писал английский сайт MailOnline, в США на «Ново Нордиск» подали в суд около 400 человек, пострадавших от «Оземпика» и столкнувшихся с различными желудочно-кишечными расстройствами. А по словам Healthline по меньше мере трое американцев были срочно госпитализированы. Подобные случаи наблюдаются по всему миру: в Австрии, Великобритании, Германии и многих других странах.

Однако примечательно, что датская компания отрицает свою вину и пытается предупредить потребителей о чрезмерном увеличении подделок своей продукции. Все люди, пострадавшие от «Оземпика» и других препаратов изготовителя «Ново Нордиск», как утверждает фармкорпорация, стали жертвами поддельных лекарственных средств, активно распространяющихся на онлайн-маркетах. По заявлению компании, распространенном агентством Reuters, на данный момент ведется активная работа над удалением незаконных предложений в интернете и ликвидация подделок.

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