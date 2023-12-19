«Чтобы штаны не спадали»: зачем Зеленский пытается вселить ложные надежды украинцам

Глава киевского режима продолжает делать вид, что все идет по плану, а в США ему якобы снова пообещали безусловную поддержку. Что происходит на самом деле?

Вернувшийся после очередной поездки в США Владимир Зеленский провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой сообщил об уверенности в продолжающейся помощи Киеву со стороны Вашингтона. Однако, по мнению политолога-американиста Малека Дудадкова, он откровенно лжет своим гражданам. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Новые мифические «перемоги»

По мнению Малека Дудакова, Зеленский всего лишь говорит то, что от него хотят услышать на Украине.

«Понятно, что он будет пытаться изображать те или иные так называемые перемоги, и убеждать украинцев в том, что военная финансовая помощь со стороны Запада — она как шла, так и будет идти», — объясняет специалист.

При этом Дудаков обращает внимание, что у многих украинцев начинают возникать резонные вопросы: если все так хорошо, как уверяет их президент, то из-за чего происходят задержки с отправкой очередных пакетов помощи и вооружения и от США, и от Европы.

«Очевидно, что на Западе образовался раскол. На фоне уже замаячившего проигрыша все больше стран внутри Евросоюза выступают против того, чтобы выдавали деньги. Ну, и, конечно, среди американских политиков тоже образовалась группа тех, кто считает, что лучше тратить деньги все-таки на внутренние кризисы, которые имеются в Америке», — говорит американист.

Помощь «для поддержания штанов»

При этом политолог отмечает, что выделение определенных сумм Украине рано или поздно все же будет согласовано, но новые транши будут гораздо меньше, нежели те, что отправлялись Киеву до этого.

«Их, скорее всего, не хватит Украине ни для наступательных операций, ни для обороны. Поэтому здесь ничего хорошего киевский режим в ближайшие месяцы не ждет. Но прямо это все признавать и говорить правду своим гражданам Зеленский, очевидно, не хочет, поэтому он таким образом юлит и пытается вселить в них какую-то ложную надежду. Но этого не будет», — убежден эксперт.

Специалист напомнил, что как раз в день пресс-конференции, где президент Украины заверял, что США совсем скоро им помогут, в американском Сенате провалилось согласование очередных украинских траншей.

«Эти самые транши направлены лишь на то, чтобы не спадали штаны, скажем так», — считает Малек Дудаков.

Конфликт внутри США

Что касается будущего Украины в парадигме зависимости от Соединенных Штатов, эксперт напоминает: в начале января следующего года американские конгрессмены должны будут согласовать бюджет, куда, по чаяниям Зеленского, должна войти и помощь Украине. Однако, если обратить внимание на все громче звучащие разногласия демократов и республиканцев, касающиеся этого вопроса, долгожданного компромисса может так и не наступить.

Если же политикам удастся прийти к общему решению, то США, по мнению специалиста, выделят Украине небольшую помощь, которой не хватит даже для обороны, не то, что для контрнаступления. К тому же, из-за проблем с логистикой и транспортировкой следующие два месяца для ВСУ будут, мягко говоря, неприятными. Особенно, если учитывать продолжающееся продвижение российской армии.

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