Быстрого успеха киевский режим не смог добиться. И теперь наблюдает печальные последствия.

Украинцы находятся в шоке и отчаянии из-за разгрома ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

По его словам, киевский режим внушил гражданам страны быстрый успех на поле боя, однако ход конфликта показал правду: украинские боевики не добились ощутимых результатов, антироссийские санкциии не сработали, Запад начал тормозить с помощью Киеву, а весь мир, в общем то, не «живет только украинской проблемой».

«После того как не сбылись надежды, люди пришли в шок и отчаяние», — прокомментировал Лапин в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

По словам бывшего депутата, украинская армия на самом деле понесла тяжелейшие потери. В стране практически не осталось способных к защите Родины — в селах мужчин почти нет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли 383 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Отмечается, что только 159 тысяч нацистов были ликвидированы после начала анонсированного контрнаступления Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя.