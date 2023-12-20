Это не единственный пример мужества и отваги. Таких бойцов в рядах российской армии — сотни! Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Герои России, получившие из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» 19 декабря после заседания коллегии Минобороны, рассказали о подвигах, за которые получили почетные награды. По словам рядового Евгения Кудинова, с врагом пришлось встретиться практически лицом к лицу и совершенно внезапно. Реакция не подвела, и боец с сослуживцами сумели повернуть ситуацию в свою пользу. Противник не прошел. Атака была отбита, а украинская танковая пехота не смогла даже приблизиться к российским подразделениям.

«Сначала было около двух часов массивной артподготовки, потом по радиостанции сказали, что в нашу сторону выдвигаются танки. Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — сказал военнослужащий.

Еще один награжденный главой государства — майор Андрей Митяшин. Он воюет за Донбасс с самого начала российской спецоперации на Украине. Именно благодаря большому опыту ведения военных действий он блестяще выполнил поставленную задачу. Более того, Митяшин оставался на радиосвязи с товарищами, лично контролируя их действия и подсказывая верные маневры.

По словам Митяшина, националисты с предоставленным НАТО оружием имели в бою преимущество — и в бронетехнике, и в живой силе. Но и очевидное превосходство противника не заставило российских военных отступить или сдаться. И тем более провалить операцию.

«Из-за согласованных действий наших подразделений — мотострелков, танкистов, артиллеристов — был отброшен на исходные рубежи и понес большие потери как в личном составе, так и в технике. Уничтожили экипажем порядка пяти-шести танков, а также несколько БМП, в том числе образцы НАТО», — вспоминал майор.

Третий Герой России Вячеслав Мацкевич вместе с однополчанами выбил превосходивший в несколько раз по количеству контингент противника из опорного пункта. Как выразился сам боец — «поспособствовать дальнейшему наступлению». По его словам, товарищи по оружию действовали настолько дерзко и неожиданно, что украинские боевики, ошеломленные напором, проиграли в схватке. Мацкевич и Митяшин отдельно подчеркнули, что «Золотые Звезды» достались благодаря сослуживцам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин рассказал, как в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся к своим же раненым.