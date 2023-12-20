В Петербурге обрушилась часть дома: идет эвакуация жителей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 79 0

В Петербурге обрушилась часть жилого дома

Фото, видео: 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло обрушение части здания. Речь идет об историческом доходном доме 73 по Гороховой улице. На месте инцидента находится корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

«На наших глазах рассыпается дом дореволюционной постройки. По словам жителей, трещина в районе четвертой и пятой парадной появилась еще год назад. Ту часть дома расселили. В некоторых окнах еще горит свет. Люди находятся в зоне повышенной опасности», — говорит журналист.

На месте работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы. Идет эвакуация жителей дома. Сведений о пострадавших пока не поступало.

По информации 5-tv.ru, накануне в этом же доме рухнула внутренняя часть наружной стены. По словам очевидцев, в здании проводили ремонтные работы. Этой ночью произошло повторное обрушение. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По информации МЧС, шестиэтажный дом был расселен, поэтому является уже нежилым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обычный ремонт может закончиться трагедией.

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