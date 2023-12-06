Все рухнет за несколько секунд: как обычный ремонт может закончиться трагедией

При ремонте квартиры россияне далеко не всегда задумываются о возможных последствиях своих действий.

В России три основных вида жилых домов: панельные, кирпичные и монолитные. Самыми прочными считаются вторые. Особенность панельных состоит в том, что все стены являются несущими. Их трогать запрещено правилами безопасности.

Из-за чего рухнул жилой дом в Астрахани? Чем опасны трещины в несущих стенах? Как живут люди в многоэтажках, которые разрушаются прямо у них на глазах? Можно ли избежать трагедии? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Что стало причиной обрушения в Астрахани

Кадры обвала части пятиэтажки в Астрахани в ноябре 2023 облетели всю страну. Рухнули два подъезда.

«Нам поступали многочисленные обращения с жалобами местных жителей о том, что они заметили, как рушится здание» — рассказала очевидец трагедии.

Жильцы дома давно били тревогу. Регулярно писали в управляющую компанию жалобы на прорывы и неисправность труб. По их словам, они даже перестали оплачивать коммунальные услуги в надежде хоть так обратить внимание на свою проблему.

«Если человек понимает, что прошел месяц, второй, а он никакого ответа не получает, то человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру в ту же», — объяснила юрист Нина Романович.

Незадолго до происшествия жильцы пятиэтажки заметили на стене огромный разлом. И вызвали МЧС.

«Если мы говорим про дом из плит и железобетонных конструкций сборных, то шансов выйти оттуда очень быстро и, скажем так, опередить обрушение, практически невозможно. То есть шансов спастись очень мало». — подчеркнул эксперт-оценщик Кирилл Мандрика.

При происшествии погибла 84-летняя жительница одной из квартир, которая с трудом передвигалась. Масштаб трагедии был бы еще страшнее, если бы спасатели вовремя не эвакуировали людей.

Похожая история произошла в прошлом году в Омске. Рухнула стена многоквартирного жилого дома.

Пятиэтажное здание раньше было общежитием на 120 комнат с общими санузлами и кухнями. Дом давно пришел в аварийное состояние, а постоянные ремонты и перепланировки в квартирах лишь усугубили ситуацию.

По одной из версий следователей, на устойчивость пятиэтажки в Астрахани могло повлиять повреждение несущих конструкций во время проведения строительных и ремонтных работ в квартире на третьем этаже.

Может ли перепланировка в квартире угрожать жителям дома

Нередко соседи во время ремонта проводят перепланировку в своем жилище. По словам риелтора Натальи Перескоковой, это может быть очень опасно.

«Допустим, если мы в несущей стене делаем проем, например, дверной. Это теоретически и практически можно сделать, но нужно получать разрешение. Нужно это узаконить», — уточнила она.

«Самострои в виде надстроев, в виде демонтажа каких-либо перегородок или, не дай бог, несущих конструкций, увеличение оконных проемов, перемещение проемов напрямую могут повлиять на несущую способность и безопасность эксплуатации многоквартирного дома», — объяснил инженер-строитель Андрей Зленко.

Тем, кто рискнул сделать самовольную перепланировку, стоит осознать, что это может обернуться серьезными правовыми последствиями и риском для жизни.

«Как минимум, это ответственность будет по двум статьям Уголовного кодекса: по статье 109 (Причинение смерти по неосторожности) и 168-я статья Уголовного кодекса (Уничтожение имущества по неосторожности)», — рассказала юрист Романович.

В России немало проблемных домов. Жители одной из московских многоэтажек рассказали, что трещинам на стенах здания уже несколько лет. Причина их возникновения до конца не ясна.

«Была дана такая характеристика, что дом третьей стадии аварийности. И вот этой лестницей, на которой мы стоим, было рекомендовано не пользоваться», — отметила Светлана Киселева.

По результатам экспертизы МЧС рекомендовало повесить в доме маяки.

Зачем нужно устанавливать маяки в аварийных домах

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Маяк или щелемер — это специальное приспособление для наблюдения за трещинами на зданиях. Устройство фиксирует изменения ширины трещины, а также определяет ее величину и направление.

Специалист по строительству осмотрел аварийный дом и выяснил, что так называемые щелемеры есть не везде, а в некоторых случаях они установлены неправильно.

«Ось трещины проходит здесь, а маяк установлен со смещением. Я считаю, критически важно срочно установить наблюдение за данными трещинами, потому что они имеют и вертикальную направленность, и горизонтальную. Также они проходят, помимо несущих стен, по перекрытиям сверху, снизу, также сбоку, что может повлечь за собой достаточно быструю деформацию и разрушение непосредственно строения», — объяснил инженер-строитель Зленко.

Чтобы избежать трагических последствий, поставить маяки необходимо, как только в доме появились трещины. И ни в коем случае не устанавливать их самостоятельно. Только эксперты способны сделать это правильно.