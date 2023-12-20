Исторический рейс: первый в России беспилотный паром вышел в море

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Первый в России беспилотный паром отправился в Калининград

Фото, видео: Пресс-служба Правительства Калининградской области; 5-tv.ru

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Судном управляет система, созданная российскими специалистами.

Революция в сфере морских перевозок — из Ленинградской области в Калининград вышел первый в России беспилотный паром. В самый западный регион страны он везет полные трюмы грузов, а управляет двухсотметровым судном автономная навигационная система российской разработки.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков отправился в исторический рейс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани открылась академия дронов. В последние годы в России и по всему миру особо популярен стал дрон-рейсинг — гоночные соревнования небольших квадрокоптеров. Совсем недавно он был признан официальным видом спорта.

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Исторический рейс: первый в России беспилотный паром вышел в море

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