Старинный дом обрушился в центре Петербурга: что происходит на месте ЧП

Спасатели продолжают разбирать завалы. Что известно о здании?

В центре Петербурга на Гороховой улице обрушился старинный дом. По последним данным, жильцов из соседних подъездов и домов эвакуировали во временный пункт размещения.

И хотя аварийный флигель официально считался расселенным, есть неподтвержденная информация, что одна из квартир была обитаема.

Кроме того, часть помещений могли использоваться в качестве хостелов. На месте работают кинологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне в этом же доме рухнула внутренняя часть наружной стены. По словам очевидцев, в здании проводили ремонтные работы.