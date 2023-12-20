Старинный дом обрушился в центре Петербурга: что происходит на месте ЧП
Старинный дом обрушился в центре Петербурга
Фото, видео: 5-tv.ru
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Спасатели продолжают разбирать завалы. Что известно о здании?
В центре Петербурга на Гороховой улице обрушился старинный дом. По последним данным, жильцов из соседних подъездов и домов эвакуировали во временный пункт размещения.
И хотя аварийный флигель официально считался расселенным, есть неподтвержденная информация, что одна из квартир была обитаема.
Кроме того, часть помещений могли использоваться в качестве хостелов. На месте работают кинологи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне в этом же доме рухнула внутренняя часть наружной стены. По словам очевидцев, в здании проводили ремонтные работы.
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