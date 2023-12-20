«Неудивительно»: Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Действующий американский лидер назвал своего главного оппонента на выборах «старым приятелем» Путина.

Президент США Джо Байден не удивлен, что его предшественник Дональд Трамп раскритиковал власти Америки цитатой российского лидера Владимира Путина.

«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», — цитирует Байдена РИА Новости.

Прежде Трамп в ходе встречи с избирателями в Нью-Гэмпшире назвал действующую власть страны угрозой демократии Штатов. И высказываем Путина объяснил, почему так считает.

«(Власть. — Прим. ред.) показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии», — говорил предприниматель словами российского лидера.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп обвинил «нечестивого» Байдена в том, что США скатываются в ад.