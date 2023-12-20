Поиск точек роста: как прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина

Москва дорожит культурными и гуманитарными связями России и Китая. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский премьер возглавляет правительственную делегацию, которая находится в Пекине с рабочим визитом. О стратегическом взаимодействии и принятых решениях передает из Китая корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Председатель КНР встречает российского премьера в Большом восточном зале Дома народных собраний. За год — это их вторая встреча в Пекине, еще одна была в Москве.

В этот раз улыбаются немного: две китайские провинции на этой неделе пострадали от землетрясения. Число жертв исчисляется десятками погибших.

«Знаю, что вы лично переживаете в связи с этой трагедией. По решению президента РФ Владимира Владимировича Путина готовы помочь в ликвидации последствий землетрясения, если это потребуется нашим китайским друзьям. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким пострадавших», — сказал Мишустин.

В этом вся суть отношений двух стран. Поддерживать друг друга и вместе искать новые точки роста.

«У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам, что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран», — заметил Си Цзиньпин.

Поэтому, в частности, достигли рекорда в торговом обороте. 200 миллиардов долларов — цифра, к которой, по поручению лидеров могли были идти еще целый год, превысили к итогу этого.

«Более 90% платежей осуществляется в рублях и юанях. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей или около 1 триллиона 600 миллиардов юаней», — сообщил Мишустин.

Дальше — больше: китайские инвесторы готовы вкладываться в развитие добычи полезных ископаемых Сибири. Им интересны российские проекты в газохимии.

Строительство на территории России заводов по производству бытовой техники и автомобилей. Сам Китай активно открывает для России рынок сельхозпродуктов. Накануне делегации подписали соглашение, упрощающие поставку в Поднебесную российской свинины.

«Мы рассчитываем, что к концу следующего году поставки начнутся. И, учитывая объем китайского рынка и учитывая то, что наши свинокомплексы достаточно активно обновляются, инвестируются, расширяются, у нас действительно избыток мощностей. Это будет такое ну интересное, взаимное, скажем так, движение», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Поэтому цифра в 300 миллиардов долларов, которую страны собираются достичь во взаимной торговле за шесть лет, не кажется такой уж нереальной. Одним из главных итогов двухдневного визита российского премьер-министра в Китай стала договоренность, как минимум, сохранить контакты на нынешнем уровне, а это значит — новые возможности для развития двух стран.

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