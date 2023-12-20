Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 161 0

Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Один из рейсов, следующий из Москвы, уже направлен на запасной аэродром.

В аэропорту Волгограда была временно ограничена аэронавигация. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт в настоящее время не выпускает и не принимает самолеты. Известно, что рейс Москва — Волгоград уже был отправлен на запасной аэродром. Ожидается, что еще один пассажирский самолет прибудет в Волгоград с задержкой. Однако пока не известно, сколько будет действовать ограничение.

Днем ранее, 19 декабря, столичный Внуково временно не принимал и не выпускал воздушные суда. В пресс-службе аэропорта сообщили, что связано это с независящими от них причинами. По данным источника 5-tv.ru, во Внуково бы введен план «Ковер».

Позже в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области, в районе Одинцово, был сбит вражеский беспилотник. Разрушений или пострадавших удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что почти 40 рейсов было задержано в аэропортах Москвы из-за введенных ограничений.

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