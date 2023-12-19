Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой

Дрон противника был замечен в Одинцовском районе.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Силами противовоздушной обороны (ПВО) сбит вражеский беспилотник над Одинцовским городским округом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник.
По информации Собянина, в настоящий момент на месте работают экстренные службы.
Чуть более часа назад московский аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов. В пресс-служба авиагавани объясняли, что меры приняты по независящим причинам. По информации источника 5-tv.ru, там вводили план «Ковер», предполагающий закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три беспилотника сбили за утро над Брянской областью.
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