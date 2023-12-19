Почти 40 рейсов было задержано в аэропортах Москвы из-за введенных ограничений

За время ограничений в московских аэропортах были задержаны вылеты суммарно 38 рейсов. Об этом агентству ТАСС сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, сейчас все столичные аэропорты работают штатно.

«В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов. <…> Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно», — говорится в сообщении Росавиации.

Также в ведомстве уточнили, что 16 воздушных судов, следовавших в Москву, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой. До этого московские аэропорты временно ограничивали прием и выпуск самолетов. В пресс-службе авиагавани объясняли, что меры были приняты по независящим причинам.

По информации источника 5-tv.ru, там вводили план «Ковер», предполагающий закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.