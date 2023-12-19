Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 141 0

По некоторым данным, в воздушной гавани объявили план «Ковер».

Во Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Московский аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила 5-tv.ru.

Ограничения были введены в 11:54 по московскому времени. В пресс-службе уточнили, что причина не зависит от аэропорта.

«По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Когда возобновится выпуск воздушных судов — не уточняется.

По данным источника 5-tv.ru, во Внуково объявлен план «Ковер», предполагающий закрытие воздушного пространства над аэропортом и незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Шереметьево был установлен радиолокационный комплекс для борьбы с беспилотниками.

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